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Hollanda polisleri köpeklerle saldırdı!

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Hollanda polisleri köpeklerle saldırdı!
Hollanda polisi, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan Kaya'ya destek vermek için toplanan Türk vatandaşlarına sert müdahalede bulundu. Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğradı.

Hollanda polisi, Bakan Kaya'yı eskortla bölgeden uzaklaştırdıktan sonra, Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde toplanan binlerce Türk vatandaşını güç kullanarak dağıttı.

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Hollanda hükümetinin engellemelerine karşı Bakan Kaya'ya destek vermek için bölgede bulunan Türk vatandaşlarının üzerine TOMA araçlarıyla tazyikli su sıkılan müdahalede, çok sayıda polis köpeği kullanıldı.

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​Vatandaşlardan bazıları polis köpeklerinin saldırısına uğrarken, arbede sırasında bazı göstericiler aldıkları darbeyle bilincini yitirerek yere düştü. Atlı polislerin katıldığı müdahelede, aralarında Türk gazetecilerin de yer aldığı basın mensupları güvenlik güçlerinin fiziksel şiddetine uğradı.

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Polis müdahalesinin ardından vatandaşların büyük bölümü bölgeden uzaklaşmak zorunda kaldı.

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