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Hollanda seçimlerine Hükümet'ten ilk yorum

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Hollanda seçimlerine Hükümet'ten ilk yorum
Hollanda seçimlerine Hükümetten ilk yorum Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan geldi.

Hollanda'da çıkan seçim sonuşlarını değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"İşte Hollanda'da seçim bitti. Aldıkları oylar birbirine yakın, yüzde 17'ler, yüzde 20'ler, böyle birçok parti ama bir bakıyorsun sosyal demokrat ile faşist Wilders arasında da hiçbir fark yok, hepsi aynı kafa. Nereye varacaksınız, Avrupa'yı nereye götürüyorsunuz? Avrupa'yı çökertmeye başladınız, Avrupa'yı uçuruma götürüyorsunuz. Yakında Avrupa'da din savaşları da başlar, başlayacak. Bu gidişle öyle. Eskiden bundan 100 sene önce savaştılar. Avrupa'nın tarihini aç önlerine koy. Bir gram utanma varsa, birbirlerinin yüzlerine bakamazlar Avrupalılar" dedi.

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