Hollanda, Türk gazetecileri sınır dışı ediyor

Hollanda polisi, Bakan Kaya'nın programını takip etmek üzere Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Türk gazetecilerin bulunduğu aracı durdurdu, kimlik kontrolü yaptı ve gazetecilerden hemen ülkeyi terk etmelerini istedi.

Hollanda polisi, Rotterdam yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda mola verdikleri sırada bakanlık konvoyundaki bir araç ile içinde Anadolu Ajansı ve TRT ekibinin bulunduğu aracın etrafını sardı. Polis araçta bulunanlara kimlik kontrolü yaptı.

“HOLLANDA’YI HEMEN TERK EDİN”

AA’nın haberine göre, yaklaşık bir saat sorguya tabi tutulan Türk gazeteciler ve bakanlık konvoyundaki yetkililerden bir an önce Hollanda’yı terk ederek Almanya’ya dönmeleri istendi.

Araçlar, Hollanda polisinin konturolünde ülke dışına çıkarılıyor.

TÜRKLERİN MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, Hollanda’da yaşayan Türklerin dışarıya çıkmaması için polisler tarafından ablukaya alındığını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, TRT Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulundu. Çevik yaptıkğı açıklmada, Hollanda’da Türklerin yaşadığı mahallerlerin polis tarafından ablukaya alındığı ve Türklerin dışarıya çıkmaması için baskı uygulandığını açıkladı. Evlerinden çıkan Türkler Rotterdam konsolosluğu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplandı.