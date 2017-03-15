Hollanda'dan ilk sonuçlar

Türkiye ile yaşanan gerilimin ardından gözler Hollanda'daki seçimlere çevrildi. Parlamento seçimlerinde ilk sandık çıkış anketi (exit poll) açıklandı.

Hollanda'daki ilk sandık çıkış anketine göre; Başbakan Rutte yarışı önde götürüyor.

Reuters'ın aktardığına göre; Başbakan Rutte'nin partisi VVD, parlamentodaki sandalyelerden 31'ini kazanarak, koalisyon hükümetinde birinci parti oldu. Rutte bir önceki seçimde 41 sandalyeye sahipti.

İslam karşıtı söylemleriyle tanıan Geert Wilders'ın Özgürlük Partisi'nin (PVV) parlamentodaki sandalye sayısı 19'da kaldı. Wilders, bu sayıyla bir önceki sonuçlara göre sandalye sayısını 14'den 19'a çıkardı.

André Rouvoet başkanlığındaki Hristiyan Demokratik Partisi de parlamentoda çoğunluk elde etti.

İşçi Partisi ise ciddi kan kaybı yaşadı. 2012 seçiminde 38 sandalyeye sahip olan Lodewjik Asscher önderliğindeki parti ilk sonuçlara göre yalnızca 9 sandalye kazandı.

HOLLANDA SANDIK BAŞINDA

Hollanda'da yaklaşık 13 milyon seçmen bugün sandık başına gitti. 150 üyeli Hollanda meclisi için yapılacak seçimlere 28 siyasi parti katılıyor. Bunlardan 14'ünün en az bir sandalye kazanması bekleniyor.

Mücadelenin Başbakan Rutte'nin VVD partisi ile ırkçı Geert Wilders liderliğindeki PVV arasında geçeceği düşünülüyor. Anketler uzun süre PVV'nin birinci parti olacağını göstermekteydi. Seçim yaklaştıkça puanı azalan PVV'nin yine de yüksek sayıda oy toplaması bekleniyor. Küçük partilerin de Hollanda meclisinde temsil edilmesi ihtimal dahilinde.

KATILIM ORANI ARTTI



Ipsos'un düzenlediği sandık çıkış anketine göre, bugünkü seçimlere katılım, 2012'deki genel seçimlere göre çok daha yüksek.

Sandıklar açıldıktan sekiz saat sonraki (TSİ 17.45'teki) katılım oranı yüzde 43 olarak hesaplandı. Bu oran 2012'de yüzde 37 idi. 2012'de seçimlere katılım oranı daha sonra yüzde 74.6'ya ulaşmıştı.