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Hollanda'dan THY boykotu

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Hollanda'dan THY boykotu
Hollanda ile yaşanan siyasi kriz iş dünyasına da sıçradı, Hollandalı tur operatörü Go Explore Türk Hava Yolları ile işbirliğini sona erdirdi.

Hollandalı tur operatörü GO Explore, Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi gerilim ardından Türk Hava Yolları'nın boykot etme kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş iznini iptal eden ve daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın konvoyune engel olan Holldanda ile Türkiye arasında siyasi tansiyon yükselmişti.

Airporthaber'de yer alan habere göre, bu gelişmelerin ardından Hollandalı tur operatorü GO Explore, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarını kullanmama kararı aldı.

Güney Afrika satışlarını Türk Hava Yolları üzerinden gerçekleştirdiğini iddia eden GO Explore şirketinin sahibi Danny van Geldorp, yaşanan siyasi olaylar nedeniyle THY uçaklarını kullanmama kararı aldıklarını açıkladı.

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