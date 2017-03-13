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Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı

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Hollanda'dan vatandaşlarına uyarı
Hollanda, diplomatik tansiyon yükseldiği için Türkiye'de yaşayan vatandaşlarına dikkatli olma çağrısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "11 Mart'tan bu yana Türkiye ile Hollanda arasında diplomatik kriz yaşanmakta" ifadesi kullanıldı. Açıklamada kalabalık yerlerden ve toplantılardan uzak durma ve dikkatli olma çağrısı yapıldı.

Hollanda ve Türkiye arasında Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı diplomatik gerilim yaşanıyor.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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