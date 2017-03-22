Hollandalı bakanlar işgal altındaki adaları ziyaret etti

Savunma Bakanı Panos Kammenos, Hollanda Savunma Bakanı J. Hennis-Plasschaert ve Göçmen Bakanı Klaas Dijkhoff Farmakonisi, Sakız Adası ve Agathonisi'yi ziyaret etti.