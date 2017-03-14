Hollandalı liderler canlı yayında Türkiye'yi tartıştı

Hollanda'da yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Mark Rutte ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders açık oturum programında karşı karşıya geldi. Wilders, Türk Büyükelçi'nin sınır dışı edilme talebini yineledi.

Hollanda'da 15 Mart 2017'de yapılacak milletvekili seçimlerine bir gün kala Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin ırkçı lideri Geert Wilders, canlı yayında kozlarını paylaştı. İki lideri ilk kez karşı karşıya getiren açık oturumda Türkiye ile yaşanan diplomatik kriz de önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Nazi kalıntıları' sözüyle ilgili konuşan Wilders, Hollanda'daki Türkiye Büyükelçisi'nin hemen sınırdışı edilmesi gerektiğini söylerken, "Aksi halde Hollanda'nın ve polisimizin aşağılanmasını kabul etmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Rutte'nin Wilders'ın büyükelçiyi sınırdışı etme yönündeki sözlerine cevabı ise, "koltuktan tweet atmakla, ülke yönetmek arasında fark var" şeklinde oldu.

Rutte ayrıca Hollanda'nın dünyadaki popülizmin domino etkisine yenik düşmeyeceğini söyledi.

TÜRKİYE İLE KRİZ MÜLTECİ KARŞITLARINA YARADI

Öte yandan Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan gerilim, Hollanda'daki seçimler öncesinde mülteci karşıtı tutucu partilerin oyunu arttırdı.

Reuters'ın yaptığı son ankete göre, Türkiye ile yaşanan gerilimin ardından başbakan Mark Rutte'nin partisi 150 koltuklu parlamentodaki koltuk sayısını 3 arttırarak 27'ye yükseltti. Wilders'in Özgürlük Partisi ise son ankete göre koltuk sayısını 2 arttırarak 24'e yükseltti.

Kriz öncesi yapılan son ankette yüzde 16.2 ve yüzde 13.4 oy alması beklenen iki parti, krizden sonraki ankette ise yüzde 18 ve yüzde 16'lık oranlarla çıktı.