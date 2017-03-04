Bugünkü YENİÇAĞ »

Hollandalılar Petrol Ofisi'ni satın aldı

»
Hollandalılar Petrol Ofisi'ni satın aldı
Türkiye'nin en büyük yakıt deposuna sahip Petrol Ofisi, 1 milyar 368 Milyon Euro'ya Hollandalı Vitol Group'a satıldı.

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV Petrol Ofisi’ni 1 milyar 368 milyon euroya (5.3 milyar TL)  Hollandalı Vitol Group’a satmaya karar verdiği açıklandı. OMV’den yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye’deki iştiraki Petrol Ofisi’ni Vitol Group’a satacak.

OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi’nin tüm hisselerini 1 milyar 368 milyar euroya satma kararı aldı. OMV’nin satıştan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1,1 milyar euro olacak. Söz konusu satış ve devir işlemlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

1.709 İSTASYON VAR

Petrol Ofisi’nin Türkiye’de bin 709 istasyonu var. Şirketin 2016’daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metraeküp kapasiteyle Türkiye’deki en büyük yakıt deposuna sahip.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hollandalılar Petrol Ofisi'ni satın aldıHollandalılar Petrol Ofisi'ni satın aldıFED’den faiz artırma sinyali!FED’den faiz artırma sinyali!Bankaya borcu olanlar ne yapmalı?Bankaya borcu olanlar ne yapmalı?Varlık fonundaki kurumlara talip çıkmaya başladıVarlık fonundaki kurumlara talip çıkmaya başladıEnflasyon patladı!Enflasyon patladı!İşsizlik maaşı rekora koşuyor!İşsizlik maaşı rekora koşuyor!Dolar yine uçtu!Dolar yine uçtu!Emeklinin 10 liralık bayramıEmeklinin 10 liralık bayramıSGK, prim ödemelerinin süresini uzattıSGK, prim ödemelerinin süresini uzattıBaşkanlık ekonomiyi nasıl etkiler?Başkanlık ekonomiyi nasıl etkiler?
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti