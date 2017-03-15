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Hollanda'ya "Holstein"lı tepki

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Hollanda'ya "Holstein"lı tepki
Kırmızı et üreticileri, kamyonete bindirdikleri Holstein cinsi büyükbaş hayvanları Hollanda'ya geri gönderdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir mezbahada üreticilerle bir araya gelen Birlik Başkanı Bülent Tunç, yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Türkiye'ye yaptığı çirkin davranışın üreticiler bazında ciddi anlamda tepki gördüğünü bildirdi.

Üreticilerin Hollanda'nın ne hayvanını ne de ürününü almak istediğini ifade eden Tunç, "Hollanda'nın 'Holstein' ırkı büyükbaş hayvanı ülkemizde yaygın olarak vardı. Bu ırk ülkemizde ciddi anlamda sıkıntı yaratmaya başlamıştı. Biz Hollanda'dan gelecek hayvansal ürünleri istemiyoruz. Bunlarla ilgili tepkimize devam edeceğiz. İlk parti 'Holstein' büyükbaş hayvanı da yükledik göndereceğiz. Bugün bu kampanyayı Biga'dan başlattık. Türkiye'ye yaygınlaşmasını istiyoruz. Kendimize ait kaliteli yerli ırklarımız var. Sayın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Faruk Çelik, 30 ilde damızlık düve üretim merkezi kurulması için proje başlattı. Bunun da 81 ile yaygınlaştırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kamyonete bindirilen büyükbaş hayvanlar, Hollanda'ya gönderildi.

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