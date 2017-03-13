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Hollanda'ya iki nota!

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Hollanda'ya iki nota!
Hollanda ile yaşanan kriz sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan iki nota verildi. Hollanda Maslahatgüzarı 3. kez bakanlığa çağırıldı.

Dışişleri Baskanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen daha sonra daha büyük bir skandal karar ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu’na almayan Hollanda'ya Dışişleri Bakanlığı'ndan iki nota verildi. 

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'nın Türk bakanlara uyguladığı engeller ve barışçıl toplantı hakkını kullanan Türk vatandaşlarına uygulanan kötü muameleden dolayı bu ülkeye iki ayrı nota verdi

İlk nota Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve beraberindeki heyetin Hollanda'da maruz kaldığı duruma ilişkin. Bu durumun uluslararası teamüllere aykırı olduğu bildirildi.

İkinci nota ise Hollanda polisinin konsolosluk önünde Türklere yönelik sert müdahalesine yönelik.

Öte yandan, Hollanda'nın Ankara Maslahatgüzar'ı Dışişleri Bakanlığı'na 3. kez çağrıldığı belirtildi. 

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