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Hollanda'ya misilleme yapıldı! Giriş çıkışlar yasak

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Hollanda'ya misilleme yapıldı! Giriş çıkışlar yasak
Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya'nın engellenmesi ardından İstanbul polisi Hollanda'nın İstanbul Konsolosloğu'na ve temsilciklerine giriş çıkışları kapattı.

Hollanda polisi tarafından durdurulan Bakan Kaya’nın yanına gitmek isteyen Türk Büyükelçiye de izi vermemesine de karşılık verildi.

Türkiye’deki bütün Hollanda misyonlarına, büyükelçiliğe, konsolosluklara ve bunlara bağlı yapılara giriş çıkışlar durdurulurken, bu yapılara çıkan sokaklar da kapatıldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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