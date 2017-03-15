Hollanda'ya yaptırım var mı, yok mu?

Hükümet tarafından Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası ekonomik yaptırımlar yapılıp yapılmayacağı konusunda çelişkili açıklamalar devam ediyor.

Avrupa Birliği Bakanı Çelik, Hollanda ile süren krizde Hollanda halkı, ekonomi ve iş dünyasının yaptırımların dışında olduğunu söylemişti. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un Hollanda’ya ekonomik yaptırımlar olabileceğinin aksi görüşü bu sefer de Mehmet Şimşek’ten geldi.

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Hükümet olarak ne Hollanda halkına yönelik ne de iş alemine yönelik her hangi bir sorunumuz yok. Sorun Hollanda hükümetinin demokrasiyle, Avrupa'nın ilkeleriyle, değerleriyle uymayan tutum ve davranışlarıdır. Çok açık ve net olarak ifade edildi. Gerek Hollanda halkıyla gerekse ticaret erbabıyla, iş alemiyle en ufak bir sorun yok ve bu yönde en ufak bir sıkıntı olmayacak" diye konuştu.