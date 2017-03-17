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Hollanda'yı kangallarla protesto ettiler!

Hollanda'yı kangallarla protesto ettiler! 1
Tokat'ın Turhal ilçesinde Kangal köpeği yetiştiricisi bir grup, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Türk vatandaşlarına yönelik skandal tavrı nedeniyle Hollanda'yı protesto etti.
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