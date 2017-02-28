Hollande konuşurken keskin nişancının silahı ateş aldı
Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın konuşma yaptığı sırada, keskin nişancı bir polisin silahının yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, ülkenin batısındaki Villognon'da bir tren hattı açılışında bulunduğu sırada silah sesleri geldi.
Bölgedeki keskin nişancı polislerden birisinin silahının yanlışlıkla ateş aldığı bildirildi. Yerel kaynaklar, silahın emniyet kilidinin açık olduğunu bildirdi.
Ateş alan silahtan çıkan mermi, iki kişiyi hafif şekilde yaraladı.
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