Bugünkü YENİÇAĞ »

Hope Hicks Beyaz Saray'da göreve getirildi

»
Hope Hicks Beyaz Saray'da göreve getirildi
ABD'de Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevine geçici olarak Hope Hicks'in getirildiği bildirildi.

Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, İletişim Direktörlüğü görevinden alınan Anthony Scaramucci'nin yerine, iletişim danışmanı olarak görev yapan Hope Hicks'in geçici olarak getirildiği belirtildi. 28 yaşındaki Hicks'in yaklaşık iki haftadır ara verilen Beyaz Saray basın toplantılarına katılıp katılmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yaklaşık 10 gün yaptıktan sonra görevinden alınan, Hicks'in göreve getirilmesi üzerine sosyal medya Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Scaramucci yaptığı paylaşımda "Hope harika birisidir ve çok iyi bir iş ortaya koyacaktır. Kendisine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

Geçici olarak göreve getirilen Hope Hicks, ABD Başkanı Donald Trump'ın kampanyasında da aktif rol almıştı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Hope Hicks Beyaz Saray'da göreve getirildiHope Hicks Beyaz Saray'da göreve getirildiBM'den Kuzey Kore uyarısıBM'den Kuzey Kore uyarısıPutin, Ekonomi Bakanı'nı fırçaladıPutin, Ekonomi Bakanı'nı fırçaladıAlmanya'dan şok 'gümrük birliği' açıklamasıAlmanya'dan şok 'gümrük birliği' açıklamasıTrump'tan Kim Jong Un'a "Guam" çıkışıTrump'tan Kim Jong Un'a "Guam" çıkışıReferandum karşıtı muhalefet büyüyorReferandum karşıtı muhalefet büyüyorABD'den Kuzey Kore açıklamasıABD'den Kuzey Kore açıklamasıBarzani'den küstah referandum çıkışı!Barzani'den küstah referandum çıkışı!ÖSO, Suriyeli pilotu esir aldı!ÖSO, Suriyeli pilotu esir aldı!Kim Jong Un ordusunun Guam planını askıya aldıKim Jong Un ordusunun Guam planını askıya aldı
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti