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HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi

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HSYK yeni ihtisas mahkemelerini belirledi
HSYK 1. Dairesi tarafından Aydın, Balıkesir, Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Sakarya'daki 7 ağır ceza mahkemesi ihtisas mahkemesi olarak görevlendirildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Dairesi, ağır ceza mahkemelerinin iş yükü yoğunluğu nedeniyle 7 ağır ceza mahkemesini daha ihtisas mahkemesi olarak belirledi.

HSYK 1. Dairesinin Resmi Gazete'de yayımlanan kararına göre, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bazı suçlara bakmak üzere belirlediği ihtisas mahkemelerine ilaveten yeni ihtisas mahkemelerinin tespitine yönelik talepler değerlendirildi.

Kararda, ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren bir kısım suçlarda ihtisaslaşmaya gidilmesine ilişkin HSYK 1. Dairesinin daha önceki kararları hatırlatılarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun İkinci Kitap 4, 5, 6 ve 7'nci bölümlerinde tanımlanan suçlar (318, 319, 323 324, 325 ve 332'nci maddeler hariç) ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılacak davalara Aydın 2, Balıkesir 2, Erzurum 2, Gaziantep 2 ve 7, İstanbul 13, 14, 22, 23, 24 ve 25 ile Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemelerinin bakmasına karar verildiği anımsatıldı.

Bu mahkemelerin iş yoğunluğu, görülen davaların nitelikleri ve kapsamı ile bu suçlara bakmak üzere ilave ihtisas mahkemelerinin belirlenmesi gerektiğine ilişkin talebin dikkate alındığı bildirilen kararda, kurulu olup faaliyete geçirilmesine karar verilen Aydın 3, Balıkesir 3, Erzurum 3, Gaziantep 8, İstanbul 26 ve 27 ile Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemelerinin daha önce tespit edilen ihtisas mahkemelerine ilaveten ihtisas mahkemeleri olarak belirlenmesine karar verildiği kaydedildi.

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