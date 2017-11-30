Hukukta Arabuluculuk!

Sevgili okuyucum; birkaç konumuz var...

Değerli okuyucularıma bilgi vermek için; önce "Arabuluculuk!" konusundan kısaca söz edeceğiz...

Arabuluculuğu; mahkemelerin aşırı yükünü hafifletmek ve zaman kayıplarını asgariye indirmek için kurulmuş bir çözüm merkezi olarak da ifade edebiliriz.

Değerli okuyucum; Bağımsız Arabuluculuk, halkımızı mahkemelerden kurtaracak, gerçekten çok önemli bir yöntem.

Doğrusu bu yöntemi ben de yeni öğrendim.

Ankara'da, can dostum sevgili Salim Taşcı'nın bürosuna uğradığımda Sayın Avukat Eda Günday hanımefendiyle karşılaştım. Ve Sayın Günday'ın bilgileriyle Arabuluculuk konusunu öğrendim.

Dilerim, tüm yurttaşlarımız hukukî konularını -birbirlerini incitmeden-Arabuluculuk sayesinde hallederler.

Merkezi Ebu Ziya Tevfik Sokak Nu: 9/1 Çankaya/Ankara olan Bağımsız Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (BAM) -değerli- Avukatlarımızın varlığı ile oluşuyor.

Sevgili okuyucum, halkımızın huzuruna yönelik böyle bir çözüm merkezini kuran saygıdeğer Avukatlarımızın adlarını sizlere özellikle sunmak istiyorum:

Sayın Dursun Yassıkaya, Sayın A. Eda Günday, Sayın Erkan Yalçınkaya, Sayın Fatma Serpil Akdeniz, Sayın İlhan Şevki Masarifoğlu, Sayın Mehmet Erşahin, Sayın Mihriban Ceylan, Pervin Özbıçakçı, Ömer Sağol.

Böyle üstün yetenekli tüm Avukatlarımıza sevgi ve saygılar sunuyorum.

Ve kitap!

Değerli okuyucum; çalışma masamda epey kitap var. Zaman içinde elbette onları sizlere anlatarak sunacağım. Hatta şimdi Nihat Genç'le Veryansın adlı harika bir kitaptan başlayabiliriz...

Sevgili "Nihat Genç'le Veryansın", çok ilginç bir kitap. Kitabın ilginçliği kuşkusuz Nihat Genç'in varlığından doğuyor. Ama Sayın Erdem Atay'ın Nihat Genç'i harika bir yöntemle konuşturması da gerçekten çok güzel.

Sevgili okuyucum; çok açıkça ifade etmeliyim ki; Nihat Genç, Türkiyemizin özellikle acı gerçeklerini yüreğinde taşıyan bir bilgedir! Ben Nihat Genç'i tanıyanlardan birisiyim. Ülkemizdeki gerçekleri güneşin aydınlığında sunan onun gibi çok az kişi vardır.

Açıkça yazmam gerekirse; Nihat Genç'i tanımlamak kolay değildir. Hani eskilerde mahallenin delikanlısı olurdu ya; işte Nihat Genç adlı bilge de, devletini-halkını insanca gerçeklerle kimseye eğilmeden-bükülmeden koruyan bir bilgedir!

Çünkü Nihat Genç, bizim unuttuğumuz hafızamızdır!

Onun yüreği koca bir dünyadır!

Sevgili okuyucum Nihat Genç'le Veryansın kitabını mutlaka okuyunuz.

Bu kitabı size anlatmayı çok isterdim; ama okumanız çok daha önemli. Sayın Erdem Atay'ı ve şuur dünyamız Nihat Genç'i sevgiyle, saygıyla alkışlıyorum.

Böylesi harika bir eseri yayımladığı için Kaynak Yayınları'nı gönülden kutluyorum.

Okuyucularım Kaynak Yayınları'na 0212 252 21 56 numaralı telefonundan ulaşabilirler.

Ayrıca Kaynak Yayınları'nın bir başka önemli kitabı ise Yusuf Akçura'nın Türk Devrimi'nin Programı...

Değerli okuyucum bu eser de gerçekten okunacak bir kitap ve her eve girmeli. Yusuf Akçura'nın 1900'lü yıllarda Türk milliyetçiliğine ve özellikle Türk Ocağı'na verdiği hizmet unutulmuş değil.

Akçura'nın Türk Devriminin Programı kitabı da Kaynak Yayınları'ndan.

Gerçek şu ki Kaynak Yayınları'nın çalışmaları gerçekten çok önemli. Nitekim Sayın Oktay Ekşi'nin Kaynak Yayınları'nca yayımlanan "Gazetecilikte Geçen O Yıllar" başlıklı kitabı da günümüz gazetecileri için adeta bir belge...

Sayın Oktay Ekşi'nin kitabı o kadar bilgi dolu ki, Sayın Ekşi'nin yaşadığı yıllardan günümüze gelen belgeler ve olaylar insanı gerçekten şaşırtıyor.

Esen kalın efendim.