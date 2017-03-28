"Hayır" kampanyasını yurt çapında sürdüren eski MHP milletvekili Sinan Oğan önceki gün Yozgat'taydı. Bir kez daha kendilerine "ülkücü" diyenlerin saldırısına uğradı. Korumaları ve "hayır"cı ülkücüler sayesinde saldırıyı yarasız - beresiz atlatmayı başardı.

Dün Meclis'te MHP'den ihraç edilen Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ ile düzenlediği basın toplantısının ardından ilginç bir olaydan söz etti.

Milletvekili olduğu geçen yasama döneminde, gergin geçen bir oturumun ardından Meclis'teki odasına gelmiş. Tam o sırada telefonu çalmış. Açmış, arayan adının Necati Ünsal olduğunu sonradan öğrendiği Akp'li bir vatandaşmış.

-Elimde silah, şimdi odana gelip işini bitireceğim, sakın bir yere gitme" diye tehdit etmiş.

Sonrası mı? Sinan Oğan'ı dinliyoruz.

"Kendisi hakkında 'silahla tehdit'ten davacı oldum. Mahkeme geçenlerde sonuçlandı. Karar mı? Efendim, kararda mahkeme bana, isterseniz bu konuyu sulh ile çözelim ve uzlaştırma kuruluna sevk edelim, diyor. Böyle bir şey olabilir mi, demiyorum, diyemiyorum, çünkü oldu. Ne yani arabulucu şimdi bu kişiyle nasıl ve nerede uzlaşacağım. Her silahla tehdit olayı sonrasında arabulucu mu tayin ediliyor? Yoksa saldırgan AKP'li olunca mı bu yola gidiliyor... Hukuku da maskara ettiler..."

Melih Aşık Milliyet

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MHP'nin nesi "var"?

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Yeniçağ gazetesinde Arslan Tekin MHP'yi eleştiren yazılar kaleme alıyor..

'Evet'e desteğin MHP'yi bitireceğini iddia ediyor..

Devlet Bey'e arz olunur başlıklı iki yazı kaleme aldı.. Sert denebilecek eleştiriler yaptı..

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Cevap, Devlet Bey'in başdanışmanı Fethi Yıldız'dan gelmiş..

MHP'den gelen açıklama satır başlarıyla şöyle..

Cumhuriyetimizin temel ilkeleriyle çatışma yoktur.

İlk dört maddeyi değiştirmeye yönelik girişimler yoktur. Anayasaya uymayan yöneticilerin sorumsuz kalması yoktur.

Yönetenlerin işledikleri suçlardan cezasız kalması yoktur.

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Anlaşılan o ki; MHP'nin yokları saymaktan başka sözü yok.. (Referandum broşürlerindeki gibi..)

Bir de olanları saysalar.. Varları söyleseler..

Mehmet Tezkan Milliyet

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Mazerete bak

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...Bahçeli, Ak Parti'nin "MHP çok çalışmıyor" iddiaları sorulduğunda ise "Biz Hazine'den aldığımız yardımlarla çalışma yapıyoruz. Garibin yaptığı bu kadar, garip ne yapsın" cevabını vermiş. Türkiye'ye en riskli süreçlerinden birinde referandum yolu açan bir genel başkanın "gariplik" mazereti kabul edilemez.

Twit atarak değil, televizyonlardan, gazetelerden, mitinglerden "üzerinde anlaştığı maddeler"in ülkeye ne getirip, ne götüreceğini açıklaması beklenmektedir.

Güngör Mengi Vatan

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Sinan Oğan'a Yozgat mektubu

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Sayın Sinan Oğan...

Memleketim Yozgat'ta bir grup kendini bilmezin saldırısına uğramışsınız.

Saldıranları şiddetle kınıyorum, size de canıgönülden geçmiş olsun diyorum.

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Sayın Sinan Oğan...

O bir grup kendini bilmez demokrasi düşmanının tutumu nedeniyle sakın Yozgat'a küsmeyiniz, gönül koymayınız.

Şundan emin olunuz ki:

Yozgat'ın kahir ekseriyeti o saldırganlara lanet etmektedir.

Ahmet Hakan Hürriyet