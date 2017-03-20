Hükümetin Almanya'ya nevruz tepkisi, Arınç'ın sözlerini hatırlattı

Almanya'nın Nevruz kutlamaları için PKK'lılara izin vermesi hükümet tarafından tartışma haline getirilirken, akıllara eski Hükümet Sözcüsü Arınç'ın "PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan posteri taşımak suç olmaktan çıktı" sözleri geldi.

Türkiye, Almanya'daki Nevruz kutlamalarında taşınan PKK bayrakları ve Abdullah Öcalan posterlerini konuşuyor.

Oda TV, eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın "Artık sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan posterini elinde taşımak suç olmaktan çıktı" sözlerini hatırlattı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Almanya'nın terörist ilan ettiği bir örgütün faaliyetine göz yumması ve yasakladığını duyurduğu sembollerle bayraklara ses çıkarmaması, terörle mücadele açısından son derece düşündürücüdür" denirken başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türkiye'de iktidar ve muhalefet duruma tepki gösterdi. PKK bayrakları ve Öcalan flamalarına izin verilmesini eleştirdi.

Tepkiler üzerine Alman haber ajansı DPA'ya konuşan polis sözcüsü Frankfurt'taki Nevruz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın resminin veya yasaklı diğer simgelerin olduğu bayrak taşıyanlar hakkında hukuki adımlar atılabileceğini söyledi. Bu kişiler hakkında "muhakkak soruşturma açılacağını” söyleyen polis sözcüsü, kaç kişiye soruşturma açılacağını bilmediğini söyledi.

ARINÇ NE DEMİŞTİ

Peki Almanya'ya haklı olarak gösterilen tepkiye karşın Türkiye'de neler olmuştu.

PKK ile yürütülen "müzakere süreci"nde neredeyse her gösteride PKK bayrakları ve Öcalan posterleri açılıyor, bunlar hakkında herhangi bir suçlamada bulunulmuyordu.

Konu üzerine ABD'de konuşan Eski Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, şunları söylemişti:

"Artık sayın Öcalan demek suç olmaktan çıktı. PKK'nın kendine ait bayrağını elinde taşımak, Öcalan posterini elinde taşımak suç olmaktan çıktı. Hatta 'Türkiye'nin sistemi böyle olmalıdır, eyaletler, demokratik özerklik...' demek, bunların hiç biri artık suç değil. Geçmişte bu suçlamalarla cezaevinde yatanların hepsi çıktı. Düşüncelerini açıklamaktan dolayı ceza alan kim varsa cezalarını erteledik. Artık bundan dolayı da dava açılmayacak."

Almanya'ya gösterilen tepki bir dönem Hükümet'in açıklamalarını akla getirdi.