Hükümet'in zam teklifi ne kadar?

Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren memur emeklisi zammı toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet teklifini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklamasında hükümetin memur ve emeklilere sunduğu zam teklifini açıkladı.



Buna göre hükümet memurlara ve emeklilere 2018 yılı ve 2019 yılının tüm yarı yılları için yüzde 3'erlik zam önerisinde bulundu. Ayrıca ilgili yıllara ait enflasyon farkları da memur ve emeklilerin maaşına yansıtılacak. Önümüzdeki süreçte taraflar arasında müzakereler devam edecek.



MEMUR-SEN 2018 İÇİN YÜZDE 10+6 ZAM İSTİYORDU

Yaklaşık 3 milyon 200 bin kamu görevlisi ile 1 milyon 900 bin memur emeklisinin 2018 ve 2019 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri için Memur-Sen, üç alternatifli teklif sunmuştu. Buna göre, ilk teklifte, 2018'in ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 6, 2019'un ilk altı ayında yüzde 10, ikinci altı ayında yüzde 8 zam öngörülüyor.

İkinci teklifte, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ediliyor. 1 Ocak 2019'dan geçerli olmak üzere de taban aylığa 75 lira net zam, aylık, taban aylık ve yan ödeme katsayılarına birinci altı ayda yüzde 7, ikinci altı ayda yüzde 7 zam isteniyor.

Üçüncü teklif ise 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere, ek ödeme oranlarına 15 puan ilave zam ve birinci altı ayda yüzde 6, ikinci altı ayda yüzde 6 zam ile 2019 için birinci altı ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 8 zam talebini içeriyor.