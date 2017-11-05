Hükümet'te 'otomatik BES' telaşı

Cayma oranının beklenin çok üstünde olmasının ardından harekete geçen AKP Hükümet'i 'Otomatik BES'i daha cazip hale getirecek yollar arıyor.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Şimşek, sistemden ayrılma oranının yüzde 60'lara ulaştığı 'Otomatik BES'de yeni düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

Şimşek, "Cayma oranları beklentimizin üzerinde gerçekleşse de 14 yıldır yürürlükte bulunan BES'teki katılımcı sayısının yarısına bir seneden kısa sürede ulaşılması başarıdır." diye konuştu.

Cayma oranlarındaki artışta sistemin tanıtımının yeteri kadar yapılamaması, kamuoyunda sistemle ilgili oluşan negatif algılar, çalışanların cayma döneminden sonra sistemden çıkış yapamayacaklarını düşünmesinin etkili olduğunu anlatan Şimşek, sistemden ayrılan çalışanların büyük bir kısmının da halihazırda bir bireysel emeklilik sözleşmesinin bulunduğuna dikkati çekti.

SİSTEMİ İYİLEŞTİRECEK ALTERNATİFLER HAZIR

Şimşek, sistemi iyileştirecek alternatifler üzerinde çalıştıklarını ve bunların son aşamaya geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sisteme yeniden giriş yapmak isteyen katılımcılar için başlangıçtaki bin liralık devlet katkısını yeniden hesaplayacağız. Sisteme yeniden girişte 2 yıl beklenmesi zorunlu olmadan, sistemden cayan vatandaşlarımızın daha cazip hale getirilecek tüm haklardan faydalanabilmesinin önünü açacağız. Mevcut uygulamada 2 ay olan cayma dönemi süresini de 6 aya kadar uzatmayı düşünüyoruz. Bu sürede yine anapara koruma garantisi sunulacak. Taahhüt edilen devlet katkısının nemalandırılmasına ilişkin süreç ve düzenlemeler katılımcıların lehine olacak şekilde yeniden düzenlenecek ve bu hususlarda iyileştirmeler yapılacaktır."