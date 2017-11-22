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Hükümetten bir NATO skandalı açıklaması daha

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Hükümetten bir NATO skandalı açıklaması daha
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, NATO tatbikatındaki skandala ilişkin, "Biz bu tavırları, bu kabil işleri FETÖ mensuplarının taktikleri olarak görüyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, NATOt atbikatındaki skandala ilişkin, " Biz bu tavırları, bu kabil işleri daha ziyade FETÖ mensuplarının taktikleri olarak görüyoruz. Türkiye hem NATO'da hem uluslararası paktlarda kendi ilkeleri ve değerleri doğrultusunda hareket edecek." ifadelerini kullandı.

NATO’nun Norveç’te düzenlediği komuta kontrol amaçlı Trident Javelin adlı tatbikatta Atatürk’ün fotoğrafının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da isminin ‘düşman taraf’ olarak gösterildiği ortaya çıkmıştı.

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