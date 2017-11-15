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Hükümetten döviz açıklaması

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Hükümetten döviz açıklaması
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek doların yükselişini 'Spekülasyonlar Türkiye'de döviz kurunu vurdu' şeklinde yorumladı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nde konuşan Şimşek'in açıklamalarında öne çıkan satır başları şöyle:

*2018'in ilk çeyreğinde çok kapsamlı bir reform paketiyle iş ortamını iyileştirecek önemli adım atacağız

*"AB'den mali kaynak kesilecek" deniliyor, orada doğru düzgün bir kesinti olmayacak, bunu bilin

*"Türkiye'de birden fazla bankaya İran ambargosu nedeniyle yaptırım gelebilir, soruşturma var" denildi, öyle bir şey yok

*Şu ana kadar bir tek bir Türk bankası hakkında bir takım sorular yöneltilmiş durumda, onun dışında hiçbir şekilde Türk bankacılık sistemine yönelik bir süreç yok

*Almanya ile ilişkileri yoluna koyuyoruz, ilişkiler normalleşiyor; bu ortamda "Almanya, Türk bankalarına finansman sağlamayın dedi" haberi yapılıyor, tüm bunlar kuru vuruyor

*Biz batıyla kopmuyoruz, Almanya ile çok iyi giden bir sürecimiz var, abd ile vize krizi önemli ölçüde geride kaldı, bunları çözebileceğimize inanıyoruz.

*Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekme yeteneği azalıyor. Türkiye reformlarla şoklara karşı dayanaklılığını artıracak. Sıkıntılı dönemin sonundayız

SIKINTILI DÖNEMİN SONUNDAYIZ

Spekülasyonlar Türkiye'de döviz kurunu vurdu. Türkiye'ye güvenin. Terörle mücadele anlamında ciddi bir çalışma var. Türkiye şoklara karşı büyük direnç göstermiş büyüyor. Yakın coğrafyanın bizi aşağı çekmesi azalıyor. Türkiye hızla normalleşiyor. Türkiye reformlarla direncini artıracak. Sıkıntılı dönemin sonlarındayız. Uzun vadede negatif senaryolar çizmek zor. Türkiye lehine pozitif senaryolar var. 

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