Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, emeklilik yaşı ile ilgili bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

BİR ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL

Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarı çekileceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."

MEVCUT YAPIYLA REFORM YAPILABİLECEK



Kıdem tazminatı reformunun çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiğini belirten Kurtulmuş, "Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu." dedi.