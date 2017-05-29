Bugünkü YENİÇAĞ »

Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!

»
Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, emeklilik yaşı ile ilgili bir değişikliğin olmayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

BİR ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL
Kurtulmuş, emeklilik yaşının yukarı çekileceği iddialarına ilişkin bir soru üzerine ise şunları söyledi: "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2036 yılına gelindiğinde, Türkiye'de kadınlarda emekliliğin 58, erkeklerde ise 60 yaşına çekilmesini sağlayacak bir planlama yapıyor. Bu çerçevede, mevcut yasal yapı devam edecek. Şu anda çok güçlü bir şekilde emeklilik yaşının ileriye çekilmesiyle ilgili bir çalışma söz konusu değil."

 

MEVCUT YAPIYLA REFORM YAPILABİLECEK
 

Kıdem tazminatı reformunun çok detaylı bir şekilde Bakanlar Kurulu'nda gündeme geldiğini belirten Kurtulmuş, "Politika hedefleri olarak, işçiyi hak kaybına uğratmayacak, işverene ilave yükler getirmeyecek, tahsilat sorunu olmayacak, sürdürülebilir bir yapının ortaya konulduğu bu reform, detaylarıyla Bakanlar Kurulu üyeleriyle paylaşıldı. Bu reformun uygulanabilmesi için ilave bir yapıya ihtiyaç olmadığı, mevcut yapıyla bu reformun yapılabileceği ortaya konuldu." dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Acil serviste silahlı saldırıAcil serviste silahlı saldırıSuriyeliler kimlik için birbirleriyle yarıştıSuriyeliler kimlik için birbirleriyle yarıştıMedya Arkası (29.05.2017)Medya Arkası (29.05.2017)Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!Hükümet'ten emeklilik yaşı açıklaması!"Hocaların aldığı paralar caiz mi?""Hocaların aldığı paralar caiz mi?"2011'deki komiser yardımcılığı sınavına soruşturma!2011'deki komiser yardımcılığı sınavına soruşturma!Atatürk ve İnönü adları stadyumlara iade edilsinAtatürk ve İnönü adları stadyumlara iade edilsin‘Ambulansta’ boşandılar‘Ambulansta’ boşandılarAraç muayenesinde plaka düzenlemsiAraç muayenesinde plaka düzenlemsiBardakoğlu: "Kendi yanlışlarımıza fetva verir olduk"Bardakoğlu: "Kendi yanlışlarımıza fetva verir olduk"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti