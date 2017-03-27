Hükümetten Galatasaray açıklaması!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray yönetiminin Hakan Şükür ve Arif Erdem'i ihraç etmesini 'doğru bir adım' olarak değerlendirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu’nun, Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmesi kararını değerlendirirken, “Doğru iş yaptılar. Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur” dedi.

Bakan Çağatay Kılıç, yaptığı açıklamada, Galatasaray Kulübü’nün Cumartesi günkü genel kurulunda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliklerinin sona erdirilmemesinin yanlış bir karar olduğunu ifade ederek, o toplantıda ihraca hayır diyenlerin bunu Galatasaray camiasına anlatamayacaklarını söyledi.

Kulübün Yönetim Kurulu’nun, bu kararın hemen ardından Pazar günü olağanüstü toplanarak bu iki ismi ihraç etmesini “doğru bir karar” olarak nitelendiren Bakan Çağatay Kılıç, “Çünkü milletimize, memleketimize, devletimize ihanet edenlerle beraber olduklarını dile getirip de söyleyenlerin, ülkeden firar edenlerin kulüplerimizde işleri yoktur” ifadelerini kullandı.

Bakan Çağatay Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:



