Hükümetten Galatasaray’a uyarı!

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in Galatasaray'da üyelikten çıkarılmaması hakkında konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin reddedilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kılıç, “Galatasaray yönetim kurulu ivedi şekilde alınmış olan bu kararı düzeltmelidir. Çünkü ülkemize, milletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumlarında ve kulüplerinde işi yoktur” dedi.

Referandum çalışmaları kapsamında Samsun’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Kulübü’nün yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in üyelikten ihraç edilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Galatasaray Kulübü’nün ivedilikle kararı düzeltmesi gerektiğini belirten Bakan Kılıç, şunları söyledi:

“Durumu bugün programlarımız esnasında haber aldık. Yönetim Kurulu’nun daha önce aldığı bir ihraç kararı vardı. Bununla alakalı olarak bugün genel kurulda bir oylama yapıldı ve oylamada Türkiye Cumhuriyeti’nden firar etmiş, hakkında terör örgütüne üyelikten dolayı bir yakalama kararı olan, mal varlığına el konulmuş olan, aynı zamanda 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden terör örgütünün başıyla yakın ilişkilerinin aşikar olduğu, bunu saklamayan, gizlemeyen ve ifşa eden, açıkça dile getiren kişilerin 15 Temmuz gecesinde bu ülkeye yaşatılan acıların neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Galatasaray genel kurulunda bir kısım üyelerin bu kişilerin ihraçlarıyla ilgili vermiş oldukları ‘hayır’ oyunun ne Galatasaray camiasına, ne Türkiye’ye, ne de 15 Temmuz gecesi şehit olan kardeşlerimizin ailelerine ve gazilerimize açıklayamazlar. Galatasaray yönetim kurulu ivedi şekilde bu alınmış olan kararı düzeltmelidir. Bu karar konusunda Galatasaray yönetimi ivedi bir şekilde düzetmeye gitmelidir. Çünkü ülkemize milletimize ihanet edenlerin ülkemizin köklü kurumlarında ve kulüplerinde işi yoktur.”