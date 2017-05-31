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Hükümet'ten Şırnak'la ilgili ilk açıklama

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Hükümet'ten Şırnak'la ilgili ilk açıklama
Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan askeri helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kaza bölgesine arama-kurtarma ekiplerinin yanısıra çok sayıda sağlık personeli sevk edildi.

‘ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM’

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Şırnak’tan acı bir kaza haberi, yine yüreğimize kor ateşler düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun…” ifadelerini kullandı.

Şırnak’ın Şenoba beldesinden kalkan askeri helikopter 3 dakika sonra düştü. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, attığı tweetinde “Yüreğimize kor ateşler düştü” ifadelerini kullandı.

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