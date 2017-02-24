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Hükümet'ten, STK'lara 'evet-hayır' ayrımı

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Hükümet'ten, STK'lara 'evet-hayır' ayrımı
Samsun'da 'hayırcı' STK'ya, YSK'nın kararı gerekçe gösterilerek izin verilmedi. Çok sayıda 'evetçi STK' referandumda daha fazla çalışabilmek için bir araya geldi. Trabzon'da bir araya gelen STK'ların toplantısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Samsun Valiliği 16 Nisan’da yapılacak yeni anayasa referandumu ile ilgili tartışılan bir karar imza attı. Valillik, Yüksek Seçim Kurulu İladım ilçe temsilciliğine dayandırdığı kararında; siyasi partiler dışında herhangi bir dernek ya da sivil toplum kuruluşunun referandum çalışması yapmasını yasaklandı.  Söz konusu kararın, kentteki  Birleşik Haziran Hareketi temsilciliğinin ‘hayır kampanyasına’ yönelik alınması da dikkat çekti.

SAMSUN’DA HAYIRCI STK’YA İZİN ÇIKMADI!

Hareketin, referandumuna ilişkin yürüttüğü kampanyası kapsamında “Yeni Bir Başlangıç İçin Hayır” başlıklı bildirinin dağıtımı konusunda Samsun Valiliği'ne yapılan başvuruya verilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:
“İlkadım 1 Nolu Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2017 tarihli propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtımı konulu yazısında; Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararının 1. ve 4. bendi gereği siyasi partiler dışında hiçbir sivil toplum kuruluşu, dernek vb. kurumların broşür, el ilanları, parti bayrağı, poster, afiş veya ses ve görüntü içeren CD, DVD gibi türlü yayını dağıtmasının ve tanıtım yeri (standa) açmasının yasak olduğu belirtilmiştir.” Vali Yardımcısı Hasan Öztürk imzasını taşıyan yazıda, aralarında AKP, MHP, BBP ve HÜDAPAR gibi partilerin bulunduğu sadece 10 partinin seçim propagandası yapabileceği belirtilerek, “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 15.02.2017 tarih ve 2017/109 sayılı kararında belirtilen siyasi partilerin, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’nın 11.02.2017 tarihli kararında 1- Adalet ve Kalkınma Partisi, 2- Anavatan Partisi, 3- Bağımsız Türkiye Partisi, 4- Büyük Birlik Partisi, 5- Cumhuriyet Halk Partisi, 6- Halkların Demokratik Partisi, 7- Hür Dava Partisi, 8- Milliyetçi Hareket Partisi, 9- Saadet Partisi, 10- Vatan Partisi olduğu belirtilmiştir” denildi.

Samsun’da ‘hayırcı’ derneğe YSK ve Valilikten izin çıkmazken bir diğer Karadeniz kenti Trabzon’da ise sivil toplum kuruluşlarının ‘evet kampanyası’ için toplanması dikkat çekti. ‘Kutlu yürüyüşe devam kararırımız evet’
sloganı ile düzenlenen ve Trabzon’daki birçok STK’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği kampanyaya, meslek odaları temsilcileriyle birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Süleyman Baykal, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AKP Milletvekilleri Ayşe Sula Köseoğlu, Muhammet Balta ve Adnan Günnar da katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu STK’lara evet propagandası yaparak onlardan da referandum için çalışmalarını istedi.

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