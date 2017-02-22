Hükümetten taşeron açıklaması!

Başkaban Yardımcısı Numan Kurtulmuş, taşeron işçilere kadro ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkaban Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, taşeron işçilere kadro ve emekli maaş promosyonları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

720 bin taşeron işçinin yakından takip ettiği konu hakkında Numan Kurtulmuş bir gazetecinin sorusu üzerine, "Taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu konu netleştiğinde bunu kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Emeklilere promosyon hakkında ise "Özel bankalar ile görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.