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Hulisi Akar Hakkari'de!

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Hulisi Akar Hakkari'de!
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Hakkari'deki birliklerde denetim ve incelemelerde bulunuyor.

Ayrıntılar Geliyor... 

 

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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