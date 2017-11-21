Hulisi Akar, Rusya'da kritik görüşme yapacak!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya'ya gitti. Akar, Soçi'de Rusya ve İran Genelkurmay Başkanları ile bir araya gelecek.

Etimesgut'taki askeri havaalanından Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçakla Rusya'ya giden Orgeneral Akar, Soçi'de Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov ile İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile üçlü toplantıda görüşecek.