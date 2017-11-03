Hulusi Akar: Güzel gelişmeler oluyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Güzel gelişmeler oluyor. Vatandaşlarımız huzur içinde, güven içinde hayatını sürdürecek." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Tunceli'ye geldi.

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığını ziyaret eden Orgeneral Akar, Komutan Vekili Tuğgeneral Vedat Çolak'tan bilgi aldı.

Ardından valiliğe geçen Orgeneral Akar, burada Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, vali yardımcıları Hasan Çiçek, Selçuk Yosunkaya ve Akın Zor, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş tarafından karşılandı.

Akar, bölgede devam operasyonlar hakkında Vali Sonel ile bir süre görüştü.

Orgeneral Akar, valilik çıkışında, bir gazetecinin sorusu üzerine "Güzel gelişmeler oluyor. Vatandaşlarımız huzur içinde, güven içinde hayatını sürdürecek. Sayın Valimiz Sonel, zaten burada büyük gayret içinde. Asker, sivil hep beraber, omuz omuza büyük çalışmalar yapıyorlar. İnşallah her şey daha güzel olacak." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve komutanlar, daha sonra kentten ayrıldı.