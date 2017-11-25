Hulusi Akar: Hainlerden temizlendikçe güçlendik

Genelkurmay Başkanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya ordularının takip ettiği saygın bir güç olduğunu belirterek, “Ordumuz hainlerden temizledikçe güçlendi” dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Balıkesir'deki Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (MYO) Komutanlığı Muvazzaf Astsubay Adaylarının Mezuniyet Töreni'nde yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir." cümlesinde ifadesini bulan ve tamamen milletin yüksek değerlerine dayanan özelliklerin Türk ordusunun her ferdinde bugün de tüm heyecanlıyla yaşandığını söyledi.

Türk milletinin, askerine "Mehmetçik", ordusuna "peygamber ocağı" diyerek zaferlere ulaşan kudretinin gerçek kaynağını ortaya koyduğunu belirten Akar, "TSK'nın kahraman mensupları, gaziliği ve şehitliği rütbelerin en yükseği kabul ederek, 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' anlayışı içinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir." diye konuştu.

Tarihin hiçbir döneminde rastlanmayan ihanetin 15 Temmuz'da yaşandığını hatırlatan Akar, şunları kaydetti:

"Hain FETÖ/PDY kalkışması, başta zat-ı alilerinin yüksek liderliği olmak üzere, devlet kademelerinin gayreti, milletin desteği, TSK'nın vatansever evlatları, güvenlik güçlerinin fedakarlıklarıyla bertaraf edilmiştir. TSK'ya sızarak şerefli üniformayı hain emellerine siper etmek isteyen çete mensupları, hızla peygamber ocağından temizlenmiş, ordumuz hainlerden temizlendikçe her bakımdan daha da güçlenmiştir. Kahraman TSK, milletin kutsal emanetleri bayrak, sancak ve sınırlarımızın muhafazası için gece gündüz demeden faaliyetlerini büyük bir fedakarlıkla sürdürmektedir."

"DÜNYA ORDULARININ SAYGI VE GIPTAYLA TAKİP ETTİĞİ ÖNEMLİ BİR GÜÇ"

Akar, bin yıldır Türk milletine vatan olan bu coğrafyada var olmanın daima güçlü, etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olmayı gerekli kıldığını vurgulayarak, "TSK, bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri yerli, milli ve modern teknolojiye dayalı caydırıcı gücü, ulusal ve uluslararası görevlerde sağladığı başarıları, bölge ve dünya barışına katkılarıyla dünya ordularının saygı ve gıptayla takip ettiği önemli bir güçtür. Silahlı kuvvetler saflarına bugün katılan genç subaylarımızla bu gücümüzün artarak, devam edeceğine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Ailelere seslenen Akar, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar onların yetiştirilmesinde esirgemediğiniz desteklerinizi bundan sonra da sürdüreceğinize, meslek hayatları boyunca daima onların yanında olmaya devam edeceğinize inanıyorum. Bu vesileyle vatana ve millete hayırlı olsun diye büyüttüğünüz evlatlarınızın mezuniyetlerinden duyduğunuz haklı gururu sizlerle paylaşıyor, başarılarındaki katkılarınız için teşekkür ediyor, bundan sonra da evlatlarınıza daima destek olacağınıza inanıyorum. Bundan sonra da evlatlarınızın nice başarılarına tanık olmayı sizlerle birlikte bütün kalbimle temenni ediyorum."

"VATAN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENECEKSİNİZ"

Mezun askerlerin bugün büyük bir özveri, gayret ve sabır göstererek ulaştığı başarının haklı gururunu ve sevincini yaşadığını aktaran Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TSK'nın en genç astsubayları olarak aldığınız eğitim sonucunda milletimizin yerli, milli ve yüksek ahlaki değerlerini kişiliğinin bir parçası haline getirmiş, Cumhuriyetin temel niteliklerine bağlı, bilimi esas alan, Atatürkçü düşünce sistemini özümsemiş, askeri nezaket ve görgü kuralları başta olmak üzere askerlik mesleğinin temel ilkelerini ve askeri atmosferi benimsemiş, vazife, şeref ve dürüstlük kavramlarını kendine ilke edinmiş, mutlak itaate dayalı disiplin ile ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde çalışma anlayışına sahip, asil milletimizin büyük fedakarlıklarla sağladığı kaynakları israf etmeden, etkin ve uygun biçimde kullanma bilincine ulaşmış, vatanını ve milletini canından çok seven bireyler olarak yetiştiniz. İnanıyorum ki sizler buradan aldığınız feyiz ile kendine güveni tam, nitelikli bir insan, sorumluluklarının farkında, duyarlı bir vatandaş, fedakar ve cesur bir asker olarak, vatan savunmasında önemli roller üstleneceksiniz ve önemli görevler alacaksınız. Atandığınız görevleri yeni bir heyecanla ve yüksek bir şuurla yerine getirecek, kahraman milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceksiniz."

Akar, vatan sevgisi, askerlik şerefi, vazife bilinci, inanç ve duygusuyla görev yapan TSK'nın vatanına, milletine, devletine sadık evlatlarının vatan toprakları, milletin güvenliği, birlik ve kardeşlik için her zaman, her yerde seve seve şehit olmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

"ASKERLİĞİN TEMEL DEĞERLERİNİN IŞIĞI"

Kara Astsubay MYO Komutanı Albay Evren Ünal da diplomalarını almaya hak kazanan askerleri tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Yüce Türk milletinin bekası için gerekirse şehadet şerbetini içmeye hazır, en zor şartlarda görev yapacak psikolojik ve fiziki güce sahip, çağdaş bilgilerle donanmış, disiplinli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını kendine rehber edinmiş, TSK'nın en genç astsubayları, dosta güven, düşmana korku veren bir milletin ordusunun değişik sınıf ve birliklerinde görev yapacaklarının bilinciyle meslek hayatları boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ni korumak için alacakları görevleri, bilgi ve becerilerinin sağladığı güçle üstün bir cesaret, dürüstlük milletine ve orduya tam sadakat, hukuka saygı, kanunlara, amirlere ve emirlere mutlak itaat gibi askerliğin temel değerlerinin ışığı ile yerine getirecektir."