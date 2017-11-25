Hulusi Akar: Hainlerden temizlendikçe güçlendik

Genelkurmay Başkanı Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünya ordularının takip ettiği saygın bir güç olduğunu belirterek, “Ordumuz hainlerden temizledikçe güçlendi” dedi.