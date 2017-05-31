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Hulusi Akar Şırnak'ta

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Hulusi Akar Şırnak'ta
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Şırnak’ta askeri helikopterin düşmesinin ardından incelemelerde bulunmak üzere, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık birlikte Şırnak’a gitti.

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