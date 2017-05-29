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Hulusi Akar'ın cevap metni Araştırma Komisyonu'nda

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Hulusi Akar'ın cevap metni Araştırma Komisyonu'nda
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın, FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nca yöneltilen sorulara ilişkin cevap metni komisyona ulaştı.

TBMM 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'nun Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a yönelttiği soruların yanıtlarının komisyona ulaştığı öğrenildi. Komisyon, darbe girişimi gecesi yaşananlarla ilgili Org. Akar'ın bilgisine başvurmuştu.

Komisyon Başkanı, AKP Burdur Milletvekili Reşat Petek, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ı komisyona davet etmediklerini dile getiren Petek, Türkiye'deki mevcut hassasiyetler, özellikle güney sınırındaki sınırötesi operasyonlar nedeniyle sadece yazılı bilgi istediklerini söyledi.

Orgeneral Akar'a yönelttikleri sorulara ilişkin söz konusu cevap metninin bugün itibarıyla komisyonlarına iletildiğini bildiren Petek, bunu da kısa süre içinde komisyon üyeleriyle paylaşacağını kaydetti.

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