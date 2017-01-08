Hülya Avşar’ı yeniden parlatmak

Tv 8’de yayınlanan “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışması son dönemlerde hem popülaritesini yitirdi, hem de düzenli yayınlanma ritmini kaybetti.

Öyle ki, son yarışma başladı ama finali o kadar ötelendi ki, iyi takipçileri bile ipin ucunu kaçırdı, kazananın da daha öncekiler gibi geniş bir yankısı olmadı. Kanalın politikası bu, izlenme oranı düşen program, hangi aşamasında olursa olsun kaldırılıyor, stoktaki bölümler bulunan boşluklara yerleştirilip tüketiliyor. “Yetenek Sizsiniz” Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar’ın jüride olduğu dönemlerde, ortalığı kasıp kavuruyordu. Daha sonraki jüri kombinasyonlarında bu ilgi yavaş yavaş düştü. Önümüzdeki dönemde, Hülya Avşar’ın yeniden jüride olacağı açıklandı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Avşar için de, ısınma turları yapıldı. Şu anda popüler olan “O Ses Türkiye” ye hemen konuk jüri olarak yerleştirildi. Bakalım, bu başa dönüş yeni yeteneklere kapı açacak mı?