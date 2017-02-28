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Hürriyet ve Doğan Yayıncılık'ın hisseleri çakıldı

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Hürriyet ve Doğan Yayıncılık'ın hisseleri çakıldı
‘Karargâh rahatsız’ haberi hakkında soruşturma başlatılmasının ardından hem Hürriyet hem de Doğan Holding hisseleri geriledi.

Hürriyet gazetesinde yayınlanan 'Karargâh rahatsız' başlıklı haberle ilgili soruşturma başlatırken, Hürriyet Gazetecilik hisseleri bugün yüzde 10, Doğan Holding hisseleri de yüzde 12 değer kaybetti.

25 Şubat'ta Hürriyet gazetesinde yayımlanan ''Karargâh rahatsız'' başlık haber hakkında açılan soruşturmanın ardından haftaya kayıpla başlayan Doğan Holding ve Hürriyet gazetesi hisselerindeki gerileme sürüyor.

Reuters'a konuşan bir hisse analisti, yatırımcıların hükümetle Doğan Grubu arasında sıkıntı olabilir diye düşündüğünü ifade ederek, "Dün hükümet tarafından gelen açıklamalar baskı yarattı. En son Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrasında satışlar hızlandı." dedi.

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