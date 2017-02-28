Hürriyet'te "Karargah rahatsız" depremi

Hükümet'in tepkisini çeken Hürriyet'in, Hande Fırat imzalı "Karargah Rahatsız" manşetinden sonra gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevden alındı.

Medyaradar'ın haberine göre, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin görevden alındı. Ergin bu göreve Ağustos 2014'te getirilmişti.



Ergin'in yerine Hürriyet yazarlarından eski Milliyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila'nın getirilmesi bekleniyor.



Sedat Ergin'in görevinden alınacağı bir süredir medya kulislerinde konuşuluyordu. Aylardır konuşulan sürecin, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın Genelkurmay Başkanlığı'nda eleştirilere karşı verilen yedi cevabı içeren "Karargâh rahatsız" başlıklı kulis haberi üzerine hükümetin sert tepkisi ve hemen ardından başlatılan "cunta" soruşturmasıyla hızlandığı sanılıyor.