Hürriyet’te Tolga Tanış depremi

Geçtiğimiz günlerde “Yılın gazetecilik” olayına imza atan Hürriyet gazetesi Washington Temsilcisi Tolga Tanış görevinden alındı.

Hürriyet Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Washington temsilcisi Tolga Tanış görevinden alındı. Tanış’ın gazetedeki köşe yazarlarına devam edip etmeyeceği hakkında bir bilgi gelmezken, haberi yandaş gazeteci Cem Küçük’ün duyurması dikkat çekti.

Odatv’nin iddiasına göre, Hürriyet kaynakları da görevden alınma haberini doğruladı.

IŞİD’İN BOMBA MALZEMESİNİ TÜRKİYE’DEN TEMİN ETTİĞİNİ YAZMIŞTI

Tanış, geçtiğimiz haftalarda yazdığı yazıyla büyük bir gazetecilik olayına imza atmıştı. Tanış, IŞİD terör örgütünün bomba yapımında kullandığı malzemelerden bir kısmını Türkiye’den temin ettiğini iddia ettiği yazısı uzun süre konuşulmuştu.