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Hürriyet'ten 'karargah rahatsız' açıklaması

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Hürriyet'ten 'karargah rahatsız' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hesap verecekler" şeklinde tepki gösterdiği "Karargah rahatsız" haberine Hürriyet'ten yanıt geldi. Gazeteden yapılan açıklamada "Maksadımızı aştık, üzgünüz" ifadeleri dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti öncesi havalimanında yaptığı basın açıklamasında 'karargah rahatsız' haberi için "Bedelini ödeyecekler" diyerek çok sert tepki göstermişti. Bunun üzerine Hürriyet Gazetesi'nden özür mahiyetinde bir açıklama yapıldı. O açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazetemizin 25 Şubat 2017 tarihli nüshasının birinci sayfasında “Yedi Eleştiriye Yedi Yanıt” manşetiyle yayımlanan haberin tümü Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Temsilcimiz Hande Fırat'a, soruları üzerine yapılan kurumsal ‘bilgilendirme’ye dayandırılarak kaleme alınmıştır.

Bu haberin iç sayfada aktarılışında yazı işleri tarafından “İddia ve eleştiriler 7 konuda yıpratıyor” başlığının üstünde kullanılan “Karargah Rahatsız" ifadesi Genelkurmay Başkanlığı'nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almamıştır.  

Hürriyet'in haberindeki “rahatsızlık” ifadesi,  Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştır.  Ancak maalesef haberimiz yayımlandıktan sonra gördük ki bu ifade, Genelkurmay'da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde de anlaşılabilmektedir. 

Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz.

Ordumuzun yıpratılması, iç siyasete çekilmeye çalışılması her Türk vatandaşının reddetmesi gereken bir durumdur. 

Ordumuzun seçimle işbaşına gelmiş sivil iradenin emrinde olması demokrasimiz için vazgeçilmez bir şarttır. 

Hürriyet"

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