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Hüseyin Sözlü 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

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Hüseyin Sözlü 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Sözlü, Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla tutuksuz yargılandığı ve daha önce reddi hakim talebinin kabul edilmediği davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı iddiası ile açılan davada, bilirkişi heyeti yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararının oluştuğuna yönelik rapor hazırladı.

Mahkeme heyeti Sözlü'yü ihale usulsüzlüğünden 5 yıl hapis cezasına çarptırırken, rüşvet suçundan beraatını kararlaştırdı. Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada hiçbir tanığın kendisi aleyhine bir delil sunmadığını ve suçsuz olduğunu kaydeden Sözlü, şöyle konuştu:

“Halkın 4 kez seçtiği başkanım. Bu dosya dönemin valisinin de arasında bulunduğu kavga ettiğimiz kişiler tarafından hazırlanmıştır. Ceza uygulanırsa emin olun ben de heyetten davacı olacağım vatandaş olarak hakkımı kullanacağım. Kimseden merhamet dilenmiyoruz, hiçbir şeyden de korkmuyoruz. Hukuk yollarını kullanmaya devam edeceğiz. Bileğimin hakkıyla geldim."

YARGITAY'A TAŞIYACAK

Mahkemenin kararının Yargıtay'da onanması durumunda Hüseyin Sözlü çarptırıldığı cezayı çekecek.

Adana'da önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak da çeşitli suçlamalarla görevinin ilk yılında açığa alınmış, seçimlere kadar iade edilmemişti.

Adliye çıkışı yüzlerce partili tarafından karşılanan Başkan Sözlü, karara itiraz edeceklerini ve Yargıtay'a taşıyacaklarını söyledi.

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