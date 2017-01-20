Hüsnü Mahalli'ye tahliye kararı

15 Temmuz Köprüsü’nde iki şerit trafiğe kapatıldı

"Büyüyünce Cumhurbaşkanı olup idamı getireceğim"

Atatürk ve Başbuğ'a asla ihanet etmeyin!

Cami çatısı çöktü: yaralılar var

Hem silah hem de hayat arkadaşı eşini uğurladı