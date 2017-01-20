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Hüsnü Mahalli'ye tahliye kararı

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Hüsnü Mahalli'ye tahliye kararı
Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklanan Hüsnü Mahalli'nin tahliyesine karar verildi.

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