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Hüsnü Mübarek serbest bırakılıyor

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Hüsnü Mübarek serbest bırakılıyor
Mısır'ın devrik lideir Hüsnü Mübarek tutuklu bulunduğu askeri hastaneden serbest bırakılacak.

Reuters’a konuşan Mübarek’in avukatı, “Bugün değil ancak yarın ya da yarından sonraki gün serbest kalacak. Heliopolis’deki evine gidecek” açıklamasında bulundu.

Mısır Temyiz Mahkemesi, 2011'de göstericilerin öldürülmesine iştirak ettiği suçlamasıyla yargılandığı davada devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek’in beraat ettiğini mart ayı başında açıklamıştı.

Ayrıntılar geliyor…

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