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İbadi IŞİD'e karşı zafer ilan etti

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İbadi IŞİD'e karşı zafer ilan etti
Irak Başbakanı İbadi, Türkmen şehri Telafer'de IŞİD'e karşı zafer ilan etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkmen şehri Telafer'i IŞİD'den temizleme operasyonun sona erdiğini duyurarak zafer ilan etti.

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