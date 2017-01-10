Bugünkü YENİÇAĞ »

İbadi'den ipleri gerecek açıklama

»
İbadi'den ipleri gerecek açıklama
Irak Başbakan'ı Ibadi, tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklamada bulundu. Ibadi, Başika'daki Türk askerleri çekilmediği sürece ilişkilerinin ilerleyemeyeceğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Başbakan'ı Haydar el İbadi'yi ziyaretinin ardından ipler yine gerildi.

Reuters’ın haberine göre Irak devlet televizyonuna konuşan İbadi, Türk birliklerinin Irak’ın kuzeyindeki Başika kampından çekilmemesi halinde kuzey komşusu Türkiye’yle ilişkilerde ‘tek bir ileri adım atılmayacağını’ ifade etti.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İbadi'den ipleri gerecek açıklamaİbadi'den ipleri gerecek açıklamaRafsancani son yolculuğuna uğurlandıRafsancani son yolculuğuna uğurlandıObama'dan 2 Türk'e ödülObama'dan 2 Türk'e ödülBeyaz Saray Sözcüsü, Gülen için tarih verdi!Beyaz Saray Sözcüsü, Gülen için tarih verdi!Havada tehlikeli yakınlaşmaHavada tehlikeli yakınlaşmaÇin'de uçak düştü!Çin'de uçak düştü!Güneydoğu Asya’da büyük depremGüneydoğu Asya’da büyük depremRus diplomat ölü bulunduRus diplomat ölü bulunduRusya'dan siber saldırlarılara cevapRusya'dan siber saldırlarılara cevapYaralı polis o anları anlattı...Yaralı polis o anları anlattı...
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti