İbadi'den ipleri gerecek açıklama

Irak Başbakan'ı Ibadi, tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklamada bulundu. Ibadi, Başika'daki Türk askerleri çekilmediği sürece ilişkilerinin ilerleyemeyeceğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak Başbakan'ı Haydar el İbadi'yi ziyaretinin ardından ipler yine gerildi.

Reuters’ın haberine göre Irak devlet televizyonuna konuşan İbadi, Türk birliklerinin Irak’ın kuzeyindeki Başika kampından çekilmemesi halinde kuzey komşusu Türkiye’yle ilişkilerde ‘tek bir ileri adım atılmayacağını’ ifade etti.