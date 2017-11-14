Bugünkü YENİÇAĞ »

İbadi'den Peşmerge Yönetimi'ne uyarı

»
İbadi'den Peşmerge Yönetimi'ne uyarı
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge Yönetimi'nin elindeki sınır kapıları konusunda sonuna kadar beklemeyeceklerini ve bunların kontrolünü ele geçireceklerini belirtti.

Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

Peşmerge Yönetimi denetiminde bulunan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime geçmesi için sonuna kadar beklemeyeceklerini ifade eden İbadi, "Peşmerge Yönetimi merkezi yönetimle varılan anlaşmadan geri çekildi. Bu yüzden sınır kontrolleri konusunda tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız." diye konuştu.

Peşmerge Yönetimi, halihazırda Habur ve Fişhabur sınır kapılarının kontrolünü elinde tutuyor.

"MEMUR MAAŞLARINI ÖDEMEYE KARARLIYIZ"

Irak Başbakanı, Peşmerge Yönetimi'ndeki memurların maaşlarıyla ilgili de ödeme konusunda ciddi olduklarını aktararak, ülkedeki ekonomik durgunluğu hatırlattı.

İbadi, kalkınmanın önündeki engelin petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkati çekti. Irak Başbakanı "Merkezi yönetim olarak Peşmerge Yönetimi'ndeki memurların maaşlarını ödemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü IŞİD'le mücadele konusuna da değinen İbadi, Irak güçlerinin Enbar'ın batısındaki Cezire bölgesini kurtarmaya hazırlandığını söyledi. Başbakan İbadi, "Bunlar, devletin 2003 sonrası hiçbir şekilde gitmediği yerlerdir." dedi.

Ülkedeki yolsuzluklarla ilgili ise İbadi, reform çabasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Hiçbir reform hareketi, yolsuzlukla mücadele edilmeden başarıya ulaşmaz." görüşünü dile getirdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İbadi'den Peşmerge Yönetimi'ne uyarıİbadi'den Peşmerge Yönetimi'ne uyarıABD'de silahlı çatışmaABD'de silahlı çatışmaRusya'dan korkutan 'Türk akımı' açıklamasıRusya'dan korkutan 'Türk akımı' açıklamasıABD'den FETÖ açıklamasıABD'den FETÖ açıklamasıZimbabwe'de tanklar sokağa indiZimbabwe'de tanklar sokağa indiHariri ortaya çıktı!Hariri ortaya çıktı!Lavrov, "Suriye ordusu teslim mi olsun?"Lavrov, "Suriye ordusu teslim mi olsun?"Ruhani depremin faturasını Ahmedinejad'a kestiRuhani depremin faturasını Ahmedinejad'a kestiAİHM 25 bin başvuruda OHAL Komisyonunu gösterdiAİHM 25 bin başvuruda OHAL Komisyonunu gösterdiRusya’dan ABD’ye sert çıkış!Rusya’dan ABD’ye sert çıkış!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti