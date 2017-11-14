İbadi'den Peşmerge Yönetimi'ne uyarı

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge Yönetimi'nin elindeki sınır kapıları konusunda sonuna kadar beklemeyeceklerini ve bunların kontrolünü ele geçireceklerini belirtti.

Başbakan İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi.

Peşmerge Yönetimi denetiminde bulunan sınır kapılarının kontrolünün merkezi yönetime geçmesi için sonuna kadar beklemeyeceklerini ifade eden İbadi, "Peşmerge Yönetimi merkezi yönetimle varılan anlaşmadan geri çekildi. Bu yüzden sınır kontrolleri konusunda tahmin edemeyecekleri adımlar atacağız." diye konuştu.

Peşmerge Yönetimi, halihazırda Habur ve Fişhabur sınır kapılarının kontrolünü elinde tutuyor.

"MEMUR MAAŞLARINI ÖDEMEYE KARARLIYIZ"

Irak Başbakanı, Peşmerge Yönetimi'ndeki memurların maaşlarıyla ilgili de ödeme konusunda ciddi olduklarını aktararak, ülkedeki ekonomik durgunluğu hatırlattı.

İbadi, kalkınmanın önündeki engelin petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkati çekti. Irak Başbakanı "Merkezi yönetim olarak Peşmerge Yönetimi'ndeki memurların maaşlarını ödemeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü IŞİD'le mücadele konusuna da değinen İbadi, Irak güçlerinin Enbar'ın batısındaki Cezire bölgesini kurtarmaya hazırlandığını söyledi. Başbakan İbadi, "Bunlar, devletin 2003 sonrası hiçbir şekilde gitmediği yerlerdir." dedi.

Ülkedeki yolsuzluklarla ilgili ise İbadi, reform çabasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Hiçbir reform hareketi, yolsuzlukla mücadele edilmeden başarıya ulaşmaz." görüşünü dile getirdi.