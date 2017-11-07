İbadi'den peşmergeye uyarı

Irak Başbakanı İbadi, "Federal yönetim otoritesini tartışmalı bölgelerde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ayrılık çabasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Peşmerge'ye saldırılması yönünde talimat vermediğini ancak, federal güçlere saldırması halinde, "Peşmerge'nin kendisine ülkede güvenli yer bulamayacağı" yönünde uyarıda bulundu.

İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında haftalık basın toplantısı düzenledi. Irak Federal Mahkemesi'nin referandum ve bağımsızlıkla ilgili kararlarının tüm ülke için geçerli ve mutlak karar olduğunu belirten İbadi, "Federal yönetim otoritesini tartışmalı bölgelerde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Herhangi bir ayrılık çabasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Irak Başbakanı, Peşmerge Yönetimi'ndeki memur maaşlarının merkezi yönetim tarafından ödenmesi için gerekli araştırmaları yaptıklarını dile getirerek, memur ve Peşmerge sayılarında sağlıklı olmayan verilerin bulunduğunu ve bunları gözden geçireceklerini söyledi.

İbadi, "Peşmerge Yönetimi memur maaşlarını Kerkük'ten Ceyhan'a petrol sevkiyatına başladığımızda vereceğiz ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

Peşmerge Yönetimi'nin ekim ayında petrol ihracatı yaptığı ve Bağdat'a gelirleri teslim etmediğini kaydeden İbadi, "Peşmerge Yönetimi'ndeki vatandaşların yakıttan yararlanması için oradaki rafinerilere petrol akışını durdurmadık." ifadesini kullandı.

"PEŞMERGE SALDIRIRSA IRAK'TA GÜVENLİ YER BULAMAZ"

Terör örgütü IŞİD'le mücadele eden uluslararası koalisyon güçlerinin, sınırları ve bazı tartışmalı bölgeleri Bağdat'a bağlı güçler ve Peşmerge ile birlikte kontrol edeceği iddialarına ilişkin İbadi, "Uluslararası koalisyonun, Irak güçlerine eğitim, lojistik ve hava desteği dışında herhangi bir siyasi misyonu söz konusu değil. Terörle mücadelemize destek sunuyorlar bu da yakında sona erecek çünkü terörü bitirmek üzereyiz. " dedi.

İbadi Peşmerge konusunda ise şunları kaydetti:

"IKBY, bazen kaba kuvvet bazen de boşluktan yararlanarak tartışmalı bölgelerde hakimiyet sağladı. Biz, anayasayı uygulayarak, federal güçlerin buralara yerleşmesini istiyoruz. Sınır şeridi ve az sayıda bazı bölgeler hariç diğer yerlerde kontrol federal güçlerde. Peşmerge değil, onların içerisinde bulunan bazı partilere bağlı silahlı gruplar federal güçlere saldırıda bulundu. IKBY Başbakanı'nın Peşmerge'yi kontrol etme yetkisinin olması lazım. Ancak kontrol edemiyor. Federal güçlere Peşmerge ile karşı karşıya gelip çatışmama talimatı verdiğimiz gibi Peşmerge'yi de federal güçlere saldırmaması konusunda uyarıyorum. Peşmerge federal güçlere saldırırsa kendisine Irak'ta güvenli yer bulamaz."

Başbakan İbadi, 2003 ve özellikle 2014 IŞİD saldırıları sonrası kontrol ettiği Kerkük petrollerinden elde ettiği gelirlerin hesabını da Peşmerge Yönetimi yönetimindekilerden soracaklarını dile getirdi.

"SURİYE TOPRAKLARI DAHİL"

Irak güçlerinin terör örgütü IŞİD'LE mücadelesinde son aşamaya gelindiği ve örgütün yakında bitirileceğini ifade eden İbadi, "Güvenlik güçlerine Suriye toprakları da dahil herhangi bir terör saldırısına karşılıkta bulunma talimatı verdik." ifadesini kullandı.

İbadi, ABD'de yaşanan son terör saldırılarına da değinerek, tüm dünya ve Avrupa'nın terör tehdidiyle karşı karşıya olduğunu sözlerine ekledi.