İBB işgali iddianamesi kabul edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili tutuklu 50 asker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi, ilk duruşmanın 27 Kasım'da yapılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, FETÖ mensuplarının 15 Temmuz 2016'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) işgali ve burada çıkan olaylarda 14 kişinin şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianame üzerindeki inceleme tamamlandı.

İddianamenin kabulüne karar vererek tensip tutanağı hazırlayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın sanık sayısı ve güvenlik gerekçesiyle Silivri Cezaevinin karşısındaki salonda 27 Kasım'da yapılmasına karar verdi. Mahkeme duruşmaya 28 Kasım'da da devam edecek.

İDDİANAMEDEN

Biri albay, üçü yüzbaşı, biri teğmen, biri asteğmen, ikisi uzman çavuş ve 42'si de er olmak üzere 50 tutuklu şüphelinin yer aldığı iddianamede, tüm şüphelilerce darbe girişimini engellemeye çalışan vatandaşlar ve emniyet güçlerinin üzerilerine açılan ateş sonucu Prof. Dr. İlhan Varank'ın da aralarında bulunduğu 14 kişinin şehit olduğu, 152 kişinin ise yaralandığı belirtiliyor.

İddianamede, darbe girişimi sırasında 47. Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 2. Tabur 4. Bölük emrinde görevli subay, uzman çavuş ve şüpheli erler ile söz konusu alayın faaliyetlerini darbe girişimi kapsamında takviye etmek amacıyla görevlendirilen kurmay subay ve kurmay öğrenci subay şüphelilerin eylemleri anlatılıyor.

3 DARBECİ ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin işgal edilmesi için 53 şüphelinin görevlendirildiği ifade edilen iddianamede, bu şüpheliler arasındaki yüzbaşılar Ömer Faruk Nazlıcan ve Cihan Şahin ile er Emrah Akbulut tarafından vatandaşlara ve emniyet güçlerine ateş açıldığı, bunun karşılığında güvenlik güçlerince hakkın kullanılması suretiyle yapılan silahlı müdahale akabinde söz konusu üç şahsın etkisiz hale getirildiği kaydediliyor.

İddianamede, 50 şüphelinin ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'', ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek'' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Ayrıca bazı şüpheliler yönünde de çeşitli suçlardan hapis cezası isteniyor.